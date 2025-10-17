ТСН в социальных сетях

Внук Софии Ротару раскрыл, чем занимается за границей после скандального выезда из Украины

Музыкант показался на новых кадрах после длительной паузы.

София Ротару с внуком Анатолием

София Ротару с внуком Анатолием / © instagram.com/sofiarotaru.official

Внук певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, выступающий под псевдонимом SHMN, впервые за долгое время напомнил о себе.

Артист презентовал новую музыкальную работу, фрагмент которой опубликовал в своем Instagram. Над съемками работал украинский оператор, который сейчас находится в Великобритании. Именно поэтому можно предположить, что и сам Анатолий может сейчас жить там.

На кадрах внук легендарной певицы появился в классическом стиле — темное пальто, черная кофта и брюки. Музыкант нечасто делится личными фотографиями, ведь преимущественно продвигает свое творчество и редко появляется на публике.

Анатолий Евдокименко / © instagram.com/shmn

Анатолий Евдокименко / © instagram.com/shmn

Поговаривают, что 31-летний Анатолий Евдокименко во время полномасштабной войны покинул Украину и выехал за границу. По словам инсайдеров, сделал он это якобы незаконным путем и не без помощи своей звездной бабушки. В то же время ни сам Анатолий, ни София Ротару пока ситуацию не комментируют.

Напомним, недавно в семье Софии Ротару — настоящий праздник: родились сразу трое внуков. Как рассказала ее сестра Аурика Ротару, сразу две племянницы певицы стали мамами.

