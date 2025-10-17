- Дата публикации
Внук Софии Ротару раскрыл, чем занимается за границей после скандального выезда из Украины
Музыкант показался на новых кадрах после длительной паузы.
Внук певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, выступающий под псевдонимом SHMN, впервые за долгое время напомнил о себе.
Артист презентовал новую музыкальную работу, фрагмент которой опубликовал в своем Instagram. Над съемками работал украинский оператор, который сейчас находится в Великобритании. Именно поэтому можно предположить, что и сам Анатолий может сейчас жить там.
На кадрах внук легендарной певицы появился в классическом стиле — темное пальто, черная кофта и брюки. Музыкант нечасто делится личными фотографиями, ведь преимущественно продвигает свое творчество и редко появляется на публике.
Поговаривают, что 31-летний Анатолий Евдокименко во время полномасштабной войны покинул Украину и выехал за границу. По словам инсайдеров, сделал он это якобы незаконным путем и не без помощи своей звездной бабушки. В то же время ни сам Анатолий, ни София Ротару пока ситуацию не комментируют.
Напомним, недавно в семье Софии Ротару — настоящий праздник: родились сразу трое внуков. Как рассказала ее сестра Аурика Ротару, сразу две племянницы певицы стали мамами.