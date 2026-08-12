Внук Софии Ротару удивил изменениями во внешности и продемонстрировал стальной пресс: как выглядит Анатолий

София Ротару и Анатолий Евдокименко

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32-летний внук певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, который после начала полномасштабной войны оказался за границей, продемонстрировал свою спортивную форму и показал обнаженный торс.

Мужчина, известный в музыкальной сфере под псевдонимом SHMN, продолжает заниматься творчеством в Европе. При этом артист не раскрывает, где именно находится. В соцсетях он также делится фрагментами своей повседневной жизни. На этот раз внимание подписчиков привлекла его тренировка под открытым небом. Музыкант взял в руки скакалку. Для занятия он выбрал спортивные шорты и остался без футболки, продемонстрировав заметно подтянутое телосложение.

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Анатолий Евдокименко

Сын Руслана и Светланы Евдокименко в последние годы сосредоточился на музыкальной карьере. Он выпускает собственные композиции и развивает проект SHMN за пределами Украины.

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Впрочем, сейчас внимание к Анатолию приковано не только из-за его творчества. Его пребывание за границей — это отдельная история, которая в свое время получила широкую огласку. В марте 2022 года Анатолия Евдокименко вместе с его отцом Русланом и другими мужчинами задержали в Винницкой области. По данным правоохранительных органов, группа пыталась незаконно пересечь границу недалеко от Могилева-Подольского. Мужчины планировали переправиться через Днестр в Молдову на надувной лодке, а организаторам якобы должны были заплатить по две тысячи долларов с каждого. Пограничники остановили их на берегу, после чего правоохранители начали расследование по факту организации незаконной переправки через государственную границу.

Напомним, недавно 79-летняя София Ротару впервые за долгое время показала, как она выглядит.

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