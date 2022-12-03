Внук Софии Ротару, задержанный во время бегства из Украины на лодке, рассказал, где находится и что делает

Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, которого 7 марта вместе с другими мужчинами задержали при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины, отыскался.

Сейчас Евдокименко находится в Европе, впрочем, где именно, не рассказал. В интервью Deep House London Анатолий рассказал, что "был вынужден покинуть страну" и учитывая новые условия жизни назвал себя "кочевником":

"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь", – сказал Евдокименко.

София Ротару с внуком / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Также Анатолий выразил соболезнования родным погибших из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину:

"Этот год, бесспорно, был самым сложным годом в моей жизни, но также и самым преобразующим, я должен сказать. Более того, это был поистине разрушительный и трагический год для всего народа Украины, мои соболезнования всем семьям, которые потеряли своих близких в разгар этой войны", — сказал Евдокименко.

София Ротару с внуком и сестрой Аурикой / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару с внуком и внучкой / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

В Европе молодой человек продолжил заниматься своей музыкальной карьерой. Евдокименко записывает треки под творческим псевдонимом SHMN.

"У меня запланирован релиз на начало 2023 года на берлинском лейбле Poesie Musik, и я в восторге. Я также веду разговор с imprint Fayer из Edu Imbernon о возможном релизе, которому тоже очень рад", — поделился артист.

Напомним, что 7 марта сын и внук Народной артистки Украины Софии Ротару Руслан и Анатолий Евдокименко пытались бежать в Молдову на надувной лодке и незаконно пересечь государственную границу Украины. Их задержали на участке украино-молдавской границы в Могилеве-Подольском.

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