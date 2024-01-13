Внук Виталия Билоножко рассказал, что дед сказал ему перед смертью

Внук народного артиста Украины Виталия Билоножко, которого назвали в честь деда Виталий, вспомнил последний разговор со знаменитым дедом перед смертью.

Разговор внука и Виталия Билоножко, скончавшегося 9 января на 71-м году жизни, состоялся на Новый год. По словам внука артиста, дед начал рассказывать ему всякие жизненные истории и каждую он заканчивал словами, чтобы внук "не искушал судьбу":

"Он как всегда начал рассказывать какие-то истории из жизни. Почти каждый разговор он заканчивал со словами "Виталий, не искушай судьбу". И я всегда не очень понимал, потому что мне казалось, что дед держал судьбу за руки", – рассказал внук Билоножко, пишет "Суспильне".

Виталий Билоножко

Напомним, что народного артиста Украины, основателя и организатора Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталия Билоножко не стало 9 января. Причиной смерти легенды стала остановка сердца. 12 января артиста провели в последний путь в Национальной филармонии в Киеве. Попрощаться с певцом пришли его поклонники и коллеги Павел Зибров, Оксана Билозир, Петр Мага и другие.

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