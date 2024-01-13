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Внук Виталия Билоножко рассказал, что дед сказал ему перед смертью

Внук Виталия Билоножко рассказал, что дед сказал ему перед смертью

Внук Виталия Билоножко рассказал, что дед сказал ему перед смертью

Виталий Билоножко

Разговор родственников состоялся на Новый год.

Внук народного артиста Украины Виталия Билоножко, которого назвали в честь деда Виталий, вспомнил последний разговор со знаменитым дедом перед смертью.

Разговор внука и Виталия Билоножко, скончавшегося 9 января на 71-м году жизни, состоялся на Новый год. По словам внука артиста, дед начал рассказывать ему всякие жизненные истории и каждую он заканчивал словами, чтобы внук "не искушал судьбу":

"Он как всегда начал рассказывать какие-то истории из жизни. Почти каждый разговор он заканчивал со словами "Виталий, не искушай судьбу". И я всегда не очень понимал, потому что мне казалось, что дед держал судьбу за руки", – рассказал внук Билоножко, пишет "Суспильне".

Виталий Билоножко / ©
Виталий Билоножко

Напомним, что народного артиста Украины, основателя и организатора Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталия Билоножко не стало 9 января. Причиной смерти легенды стала остановка сердца. 12 января артиста провели в последний путь в Национальной филармонии в Киеве. Попрощаться с певцом пришли его поклонники и коллеги Павел Зибров, Оксана Билозир, Петр Мага и другие.

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