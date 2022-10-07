Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова забрали на войну с Украиной – СМИ

В РосСМИ активно распространяется информация о том, что Никиту Преснякова мобилизовали прямо с театральной репетиции.

Внука российской певицы Аллы Пугачевой, недавно с детьми покинувшей Россию, Никиту Преснякова мобилизовали.

Как передают российские СМИ, внука Пугачевой забрали прямо во время репетиции в театре. Впрочем, в Московском Губернском театре эту информацию опровергли, мол, последний раз Пресняков выходил на сцену их театра в мюзикле 22 сентября. Он был задействован только в одном спектакле, и в штате театра не числился.

У самого Преснякова комментировать эту новость отказались.

Отметим, что Никита Пресняков – сын Кристины Орбакайте – дочери Аллы Пугачевой, и певца Владимира Преснякова. Сейчас парню 31 год, поэтому он подпадает под мобилизацию в России. Однако, как пишут РосСМИ, в армии Никита Пресняков не служил.

Между тем, в Сети ходят слухи, что Алла Пугачева, после того как уехала из России, выставила на продажу свой знаменитый замок в селе Грязь под Москвой. Его стоимость примадонна оценила в 17 миллионов долларов.

Пока он продается, за замком присматривает внук Пугачевой, Никита Пресняков, соответственно он в России и находится в зоне риска — его действительно могут забрать на войну с Украиной, учитывая антипутинскую позицию его бабушки и тот факт, что повестки приходят и многодетным мужчинам, которые никогда не служили, и людям с инвалидностью.

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