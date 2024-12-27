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Во Дворце "Украина" состоялся вечер памяти Виталия Билоножко

Во Дворце "Украина" состоялся вечер памяти Виталия Билоножко

Во Дворце "Украина" состоялся вечер памяти Виталия Билоножко

Вечер памяти Виталия Билоножко

Почтить память покойного артиста пришло множество коллег и друзей.

Во Дворце "Украина" состоялся грандиозный концерт, посвященный памяти народного артиста Виталия Билоножко.

На протяжении вечера на сцену выходили популярные звезды и коллеги Виталия Билоножко и исполняли его хиты. К тому же делились своими щемящими воспоминаниями об артисте. Так, при жизни певец вместе с супругой Светланой Билоножко был организатором фестиваля семейного творчества "Мелодія двох сердець".

Вечер памяти продолжался около пяти часов. За это время выступить успели Тарас Петриненко и Татьяна Горобец, Павел Зибров, "Лесапетный батальон", Виктор Павлик, Надежда Шестак, Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Алла Кудлай, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан, Аурика Ротару, Андрей Кравченко, Татьяна Пекун, Петр Черный, Ярослава Руденко и Кристина Охитва, Александр Злотник, Ирина Зинковская, Алла Попова.

Своими чувственными выступлениями довела до мурашек и Светлана Билоножко. Вдова народного артиста Украины исполнила несколько песен, среди которых были и новые. Одна из них – пронзительное посвящение мужу, которого артистка преждевременно потеряла в начале 2024 года.

Напомним, певец Виталий Билоножко скончался 9 января в результате остановки сердца в больнице. Народный артист Украины ушел из жизни в возрасте 70 лет.

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