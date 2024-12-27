Во Дворце "Украина" состоялся вечер памяти Виталия Билоножко

Во Дворце "Украина" состоялся грандиозный концерт, посвященный памяти народного артиста Виталия Билоножко.

На протяжении вечера на сцену выходили популярные звезды и коллеги Виталия Билоножко и исполняли его хиты. К тому же делились своими щемящими воспоминаниями об артисте. Так, при жизни певец вместе с супругой Светланой Билоножко был организатором фестиваля семейного творчества "Мелодія двох сердець".

Вечер памяти продолжался около пяти часов. За это время выступить успели Тарас Петриненко и Татьяна Горобец, Павел Зибров, "Лесапетный батальон", Виктор Павлик, Надежда Шестак, Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Алла Кудлай, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан, Аурика Ротару, Андрей Кравченко, Татьяна Пекун, Петр Черный, Ярослава Руденко и Кристина Охитва, Александр Злотник, Ирина Зинковская, Алла Попова.

Своими чувственными выступлениями довела до мурашек и Светлана Билоножко. Вдова народного артиста Украины исполнила несколько песен, среди которых были и новые. Одна из них – пронзительное посвящение мужу, которого артистка преждевременно потеряла в начале 2024 года.

Напомним, певец Виталий Билоножко скончался 9 января в результате остановки сердца в больнице. Народный артист Украины ушел из жизни в возрасте 70 лет.

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