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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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23
Время на прочтение
2 мин

Во Львове и Тернополе пройдут съемки "Караоке на майдане": как и когда можно присоединиться желающим

Рассказываем, где состоятся съемки, в который час приходить и когда смотреть премьеру шоу на ТЕТ.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Караоке на майдане

Караоке на майдане / © http://vidomosti-ua.com/

Легендарное шоу «Караоке на майдане» возвращается и отправляется во Львов и Тернополь.

Любимый формат возвращается к зрителям с живым пением, популярными хитами и благотворительной целью поддержкой украинских защитников, которые проходят реабилитацию после тяжелых ранений.

Съемки состоятся под открытым небом с участием ведущего проекта, певца ХАС. Каждый желающий сможет взять в руки микрофон, исполнить любимую песню и посоревноваться за расположение публики.

Караоке на майдане во Львове / © Партия регионов

Караоке на майдане во Львове / © Партия регионов

Где и когда состоятся съемки «Караоке на майдане»

Во Львове команда шоу будет работать 22 и 23 октября возле памятника Ивану Франко. В Тернополе желающих спеть будут ждать 24 и 25 октября на Театральной площади. В обоих городах начало съемок запланировано на 10:00.

Караоке на майдане в Тернополе / © Партия регионов

Караоке на майдане в Тернополе / © Партия регионов

К слову, на этот раз у проекта есть особая миссия. Телеканал ТЕТ и бренд «Королівський смак» продолжают историю «Караоке на майдане» ради сбора средств для реабилитационного центра «Титанові», где восстанавливаются украинские военные после тяжелых ранений. Поэтому участие в съемках — это не только возможность спеть вместе с другими, но и приобщиться к помощи защитникам.

Организаторы отмечают, что безопасность участников и команды остается приоритетом. Съемочный процесс будет проходить с соблюдением рекомендованных мер безопасности.

Те, кто не сможет лично посетить вокальные съемки, смогут посмотреть новый выпуск шоу на телеканале ТЕТ. Премьера «Караоке на майдане» запланирована на 1 ноября в 11:00.

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