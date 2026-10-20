Во Львове и Тернополе пройдут съемки "Караоке на майдане": как и когда можно присоединиться желающим

Караоке на майдане / © http://vidomosti-ua.com/

Реклама

Легендарное шоу «Караоке на майдане» возвращается и отправляется во Львов и Тернополь.

Любимый формат возвращается к зрителям с живым пением, популярными хитами и благотворительной целью поддержкой украинских защитников, которые проходят реабилитацию после тяжелых ранений.

Реклама

Съемки состоятся под открытым небом с участием ведущего проекта, певца ХАС. Каждый желающий сможет взять в руки микрофон, исполнить любимую песню и посоревноваться за расположение публики.

Реклама

Караоке на майдане во Львове / © Партия регионов

Где и когда состоятся съемки «Караоке на майдане»

Во Львове команда шоу будет работать 22 и 23 октября возле памятника Ивану Франко. В Тернополе желающих спеть будут ждать 24 и 25 октября на Театральной площади. В обоих городах начало съемок запланировано на 10:00.

Караоке на майдане в Тернополе / © Партия регионов

К слову, на этот раз у проекта есть особая миссия. Телеканал ТЕТ и бренд «Королівський смак» продолжают историю «Караоке на майдане» ради сбора средств для реабилитационного центра «Титанові», где восстанавливаются украинские военные после тяжелых ранений. Поэтому участие в съемках — это не только возможность спеть вместе с другими, но и приобщиться к помощи защитникам.

Организаторы отмечают, что безопасность участников и команды остается приоритетом. Съемочный процесс будет проходить с соблюдением рекомендованных мер безопасности.

Те, кто не сможет лично посетить вокальные съемки, смогут посмотреть новый выпуск шоу на телеканале ТЕТ. Премьера «Караоке на майдане» запланирована на 1 ноября в 11:00.

Реклама

Новости партнеров