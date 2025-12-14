Во Львове прощаются со Степаном Гигой: как певца провожают в последний путь

Во Львове прощаются со Степаном Гигой

Во Львове прощаются с народным артистом Украины Степаном Гигой, который умер 12 декабря в возрасте 66 лет.

Прощание началось в 16:00, о чем сообщают корреспонденты ТСН. Катафалк приехал в Гарнизонный храм Святых Апостолов Петра и Павла, куда занесли гроб. Гроб певца окружали живые цветы - в основном красные розы и различные хризантемы. По центру расположился портрет Степана Гиги, где он изображен улыбающимся, каким и был при жизни.

Провести в последний путь певца пришли его родные, друзья, поклонники, а также сотни горожан. Все они собрались или в храме, или же возле здания, чтобы отдать дань уважения артисту, чье творчество вызывало восхищение и прославляло Украину.

Чин парастаса будет завершен в 19:00. Само же прощание продлится до 23:00. Чин похорон состоится 15 декабря в 14:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Общегородское прощание со Степаном Гигой тоже пройдет в понедельник на площади Рынок во Львове. После этого народного артиста похоронят на Лычаковском кладбище.

Напомним, Степан Гига умер 12 декабря в одной из больниц Львова, куда попал еще в ноябре. Предлагаем вспомнить, какими были последние дни жизни артиста и что известно о причине его смерти.