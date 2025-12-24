Во Львове умер легендарный украинский телеведущий Петр Остапишин

Петр Остапишин

На 78-м году жизни умер многолетний ведущий Львовского областного государственного телевидения, настоящий символ регионального ТВ Петр Остапишин.

О смерти телеведущего сообщил его коллега и директор Львовского государственного Дворца эстетического воспитания учащейся молодежи Олег Климович. Именно он одним из первых поделился теплыми словами памяти об Остапишине.

«Петр Остапишин останется в нашей памяти человеком высокой культуры, тонкого художественного вкуса, настоящей интеллигентности и порядочности. Он был голосом эпохи и лицом львовской телевизионной традиции, которую творил с любовью и достоинством», — написал Климович.

Петр Остапишин десятилетиями был одним из самых узнаваемых телеведущих Львова. Зрители хорошо помнят его по программам «Концерт поздравлений» и «Кофе по-львовски». Особое место в его карьере занимал именно «Концерт поздравлений», который он вел на протяжении 38 лет, став для многих телезрителей настоящим голосом праздника и добрых слов.

На смерть телеведущего отреагировали и коллеги из других регионов. Сумская диктор и журналистка Виктория Соколовская в Facebook вспомнила Остапишина как человека, которого зрители искренне любили и ждали на экранах.

«Его называли лицом Львовского телевидения. Он был ярким, творческим, чрезвычайным. Мы были знакомы 43 года. Заботливый отец, дедушка, прадедушка. Он прожил насыщенную и красивую жизнь», — написала журналистка.

Слова соболезнования выразил и городской голова Львова Андрей Садовый, назвав Остапишина человеком-эпохой, которому удалось объединить у экранов зрителей со всей области.

После завершения работы на телевидении в 2018 году Петр Остапишин передавал свой опыт молодежи — преподавал во львовском филиале Национального университета культуры и искусств.

Пока информацию о дате и месте прощания с телеведущим не обнародовали. Так же неизвестна причина смерти.

