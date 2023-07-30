Во время концерта alyona alyona в Роттердаме произошла стрельба: есть пострадавшие

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о жуткой истории, которая произошла во время ее выступления на фестивале в Роттердаме.

Певица была приглашенным артистом на фестивале Rotterdam Unlimited. В субботу, 29 июля, во время выступления Алены толпа начала бежать и покидать территорию фестиваля.

По словам самой alyona alyona, сначала она не поняла, что творится, а затем через подписчиков она узнала о стрельбе неподалеку от места выступления.

"‎На предпоследней песне, 5 часть людей, где-то далеко в конце, где они стояли, начала куда-то бежать. Я подумала, возможно, артист на другой сцене выступает и они побежали на своего любимого исполнителя, бежали не быстро. Мне написал мой подписчик, о том, что они с сестрой шли на мой концерт, услышали стрельбу, начал бежать народ и они остановились и скрылись за углом, когда пришли, концерт уже закончился", – рассказала реперка на своей странице в Instagram.

alyona alyona рассказала, что во время ее концерта в Роттердаме произошла стрельба

Как выяснилось, во время фестиваля и самого выступления alyona alyona было две стрельбы. Во время первой никто не пострадал, а во время второй – три человека. Что именно стало причиной стрельбы на большом фестивале в Роттердаме, пока неизвестно.

alyona alyona о стрельбе в Роттердаме / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, недавно alyona alyona поделилась со своими поклонниками, что уже год, как отказалась от мяса и курения. Артистка показала, как за это время изменилось.

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