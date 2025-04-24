Во время представления МУР актер целует взасос зрительницу: группа призналась, подставной ли это человек

Александр Хоменко / © YouTube-канал Марічка

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Сооснователь художественной группы МУР Александр Хоменко, который ранее высказался о заработках, объяснил, действительно ли во время спектакля "Ти (Романтика)" актер целует взасос настоящую зрительницу.

Так, во время мюзикла есть довольно пикантная сцена. Актер, который играет Михаила Семенко, спускается в зал, выбирает среди зрительниц девушку, которую потом целует взасос. На YouTube-канале Марички Падалко Александр Хоменко говорит, что среди зрителей нет подставных актеров. То есть поцелуй полностью настоящий. И происходит он с человеком, который пришел на спектакль.

"Все поцелованные взасос персонажем Михаилом Семенко — это всегда человек, который пришел на спектакль. У нас даже смешная статистика была. Мы когда открывали продажу билетов на какой-то город, на какой-то день спектакля, то первыми за пять минут вылетали три ряда, где Михаил Семенко идет целовать девушку", — отметил Хоменко.

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Актер, играющий Михаила Сименко, целует взасос зрительницу / © YouTube-канал Марічка

Впрочем, сооснователь МУР все же объяснил, как это происходит. Актер сначала выбирает девушку. Он целует ее только в том случае, если она не против. Конечно, были те, кто отказывался. Тогда актер выбирал другую. Однако, как отмечает Хоменко, по их статистике, на протяжении 70 спектаклей отказались около 15 девушек.

"Персонаж Семенко, на самом деле, он очень вежливо это делает. У него там система языковых знаков. Он сначала смотрит, выбирает партнера, можно ли подойти. Он ее поднимает, и если она готова, он ее прокручивает. Потом он кладет ее руки на плечо, и глазами, он говорит ей стихотворение какое-то, но глазами спрашивает, можно ли", — отметил Хоменко.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ФЕНОМЕН МУР: лагідна окупація, ПОЦІЛУНКИ з глядачками і Тичина-КОЛАБОРАНТ | Хоменко й Шмундир

Напомним, недавно спектакль "Ти (Романтика)" показали в кино. Редакция сайта ТСН.ua узнала самые интересные факты о создании мюзикла.