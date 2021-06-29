Во второй раз беременная Cardi B устроила обнаженную фотосессию с мужем

Во второй раз беременная Cardi B устроила обнаженную фотосессию с мужем

Реперша также показала трогательное фото с дочкой.

Американская реперша Cardi B, которая на днях объявила о второй беременности, устроила обнаженную фотосессию с мужем.

На странице в Instagram 28-летняя звезда, настоящее имя которой Белкалис Альманзар, запостила откровенную фотографию, на которой позирует с рэпером Offset. На ней любимый нежно обнимал подросший животик будущей мамы и целовал ее в шею, а исполнительница руками прикрывала грудь.

"Мы слушали друг друга, общались, молились, а потом Бог благословил нас и нашу семью еще одним маленьким благословением. Наш дом такой блаженный и очень занят, но мы готовы и так счастливы!!! Большое спасибо всем за поздравления и добрые пожелания ", — написала артистка.

Также Cardi B растрогала снимком с дочкой Калчер. На фотографии реперша появилась в белом топе, юбке с вырезом на животе и огромной чалме. 3-летняя девочка нарядилась в подобный лук.

"Я просто знаю, что эти двое будут так сильно любить друг друга и так много спорить, потому что между ними 3 года... Как и у меня с Хенни. Но одно можно сказать наверняка: они поддержат друг друга, как никто другой" — подумала Белкалис.

В комментариях сторонники написали кучу приятных сообщений.

Такие красивые

Какая невероятная семья

Вы замечательные

Напомним, ранее Cardi B топлесс и в черных брюках засветила большую грудь. Реперша снялась для мужского глянца.

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