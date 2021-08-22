Во второй раз беременная Эшли Грэм в бикини засветила растяжки на животе и целлюлит на бедрах

Рlus-size модель показала, как выглядит на последних месяцах беременности.
Известная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая недавно объявила что во второй раз беременная, продемонстрировала свою фигуру.
33-летняя знаменитость устроила фотосет в бикини и показала, как выглядит на последних месяцах беременности. На снимке, которым звезда поделилась в своем Instagram, Эшли появилась без макияжа в розовом купальнике. Она засветила растяжки на животе и целлюлит на бедрах. Фотографию сделал любимый будущей мамы, фотограф Джастин Эрвин.
"Солнечное сияние встречает сияние беременности", — написала она.
Поклонники порадовали модель комплиментами, отметив, что ей очень идет интересное положение.
- Невероятная
- Какая ты красивая
- Вау! Красивая мама
Напомним, ранее беременная модель plus-size Эшли Грэм полностью обнажилась в поле. Звезда поделилась пикантным снимком.