Во второй раз беременная Эшли Грэм в бикини засветила растяжки на животе и целлюлит на бедрах

Во второй раз беременная Эшли Грэм в бикини засветила растяжки на животе и целлюлит на бедрах

Рlus-size модель показала, как выглядит на последних месяцах беременности.

Известная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая недавно объявила что во второй раз беременная, продемонстрировала свою фигуру.

33-летняя знаменитость устроила фотосет в бикини и показала, как выглядит на последних месяцах беременности. На снимке, которым звезда поделилась в своем Instagram, Эшли появилась без макияжа в розовом купальнике. Она засветила растяжки на животе и целлюлит на бедрах. Фотографию сделал любимый будущей мамы, фотограф Джастин Эрвин.

Во второй раз беременна Эшли Грэм в бикини / instagram.com/ashleygraham

"Солнечное сияние встречает сияние беременности", — написала она.

Поклонники порадовали модель комплиментами, отметив, что ей очень идет интересное положение.

Невероятная

Какая ты красивая

Вау! Красивая мама

Напомним, ранее беременная модель plus-size Эшли Грэм полностью обнажилась в поле. Звезда поделилась пикантным снимком.

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