Во второй раз беременная Рианна восхитила забавным фото своего 9-месячного сына

Знаменитость также пошутила по поводу "Оскара".
Барбадосская звезда Рианна порадовала поклонников семейным контентом.
В частности, в своем фотоблоге артистка опубликовала редкие снимки своего 9-месячного сына. На фото у мальчика было серьезное и расстроенное выражение лица.
Рианна не удержалась и пошутила, что именно так ее сын отреагировал, когда узнал, что он не пойдет на церемонию награждения кинопремии "Оскар", а вот его будущий братья или сестричка – да.
"Мой сын, когда он узнал, что его брат или сестра пойдут на "Оскар", а он нет", — пошутила Рианна.
Отметим, что Рианна меньше года назад впервые стала мамой. 13 мая 2022 года у певицы и ее возлюбленного, рэпера A$AP Rocky, родился первенец.
В прошлом месяце стало известно, что Рианна ждет второго ребенка. Когда певица выступала на Супербоуле, у нее виднелся большой животик. Впоследствии представитель артистки подтвердил, что она действительно беременна.
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