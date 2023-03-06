Во второй раз беременная Рианна восхитила забавным фото своего 9-месячного сына

Барбадосская звезда Рианна порадовала поклонников семейным контентом.

В частности, в своем фотоблоге артистка опубликовала редкие снимки своего 9-месячного сына. На фото у мальчика было серьезное и расстроенное выражение лица.

Рианна не удержалась и пошутила, что именно так ее сын отреагировал, когда узнал, что он не пойдет на церемонию награждения кинопремии "Оскар", а вот его будущий братья или сестричка – да.

"Мой сын, когда он узнал, что его брат или сестра пойдут на "Оскар", а он нет", — пошутила Рианна.

Сын Рианны / Фото: instagram.com/badgalriri

Отметим, что Рианна меньше года назад впервые стала мамой. 13 мая 2022 года у певицы и ее возлюбленного, рэпера A$AP Rocky, родился первенец.

В прошлом месяце стало известно, что Рианна ждет второго ребенка. Когда певица выступала на Супербоуле, у нее виднелся большой животик. Впоследствии представитель артистки подтвердил, что она действительно беременна.

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