Во второй раз беременная Вера Кекелия поделилась подробностями, как узнала о своем положении

Ведущая проекта "ЖВЛ" на 1+1, звезда "Женского Квартала" и певица Вера Кекелия во второй раз станет мамой.

Об этом певица сообщила в День матери в своем Instagram.

Эксклюзивно будущая мама поделилась, как узнала, что во второй раз в положении. Так, однажды ночью звезда проснулась ото сна, в котором выбирала имя ребенку.

пресслужба каналу "1+1"

"Я лежала на кровати и продолжала, уже на яви, прокручивать в голове разные варианты. В какой-то момент я сказала себе: "Вера, а чего ты вообще это делаешь?". Это был первый колокольчик. Прошло несколько дней и я почувствовала себя иначе .У меня уже есть опыт беременности с Иваном, поэтому четко смогла понять, что "это оно". Когда я купила тест и увидела две полоски, сразу рассказала Роме. Он очень обрадовался, но отреагировал сдержанно. Помню, что он говорит: "Боже, я так боюсь преждевременно радоваться. Буду радоваться спокойно". Нам сейчас очень интересно наблюдать, как Иван интересуется, кто там может быть", – поделилась знаменитость.

пресслужба каналу "1+1"

Кекелия добавила, что вторая беременность – это чрезвычайная радость для ее семьи, ведь считает, что дети – это учителя и в то же время – невероятное счастье. Певица также поделилась интересным фактом, что за день до того, как они с мужем узнали о второй беременности, они отдали почти все детские вещи: коляску, автокресло, одежду в детский дом.

"Чем больше ты отдаешь, тем больше счастья ты получаешь", – прокомментировала Вера.

Супруги держат пол будущего ребенка в тайне. Ведущая находится с семьей на Западной Украине и поделилась, что еще не знает, где именно будет рожать: "В наше время трудно планировать даже завтрашний день. Мы живем не днями, а секундами. Конечно, хотелось бы рожать в Киеве, но будем смотреть по ситуации".

instagram.com/kekeliavera

Подробности от Веры Кекелии смотрите завтра в 10:05 в прямом эфире "Сніданку з 1+1" на телеканалах 2+2, ТЕТ и YouTube-каналах 1+1 и "Сніданку з 1+1".

Напомним, Вера Кекелия 17 октября 2017 года вышла замуж за финалиста "Голосу країни-7" Романа Дуду, с которым познакомилась на проекте. 30 апреля 2020 у них родился сын, которого назвали Иваном.

На время войны проект "ЖВЛ" уступил место в эфире общенациональному информационному марафону. Однако редакция проекта продолжает работать. Смотрите эксклюзивные интервью с известными личностями о том, как они переживают войну в Украине и что делают для победы на официальном YouTube-канале "ЖВЛ".

Читайте также: