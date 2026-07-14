Военнослужащий Валерий Маркус впервые стал отцом: сын родился в день 33-летия защитника

Валерий Маркус

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Бывший старший сержант 47-й ОМБр Валерий Маркус сообщил радостную новость — защитник впервые стал отцом, а рождение сына символически совпало с его днём рождения.

14 июля для Валерия Маркуса стало двойным праздником. В этот день военному исполнилось 33 года. В то же время его семья пополнилась. О пополнении в семье защитник сообщил лично в своём Instagram. Никаких подробностей о рождении ребёнка он не раскрыл. Известно лишь, что у супругов родился мальчик.

«У меня родился сын», — лаконично написал Маркус.

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Сообщение Валерия Маркуса

Такое совпадение сделало день рождения военного ещё более особенным. Отныне он будет отмечать эту дату вместе со своим первенцем. Подписчики сразу же засыпали защитника поздравлениями, желая новорождённому крепкого здоровья, счастливой судьбы, а молодым родителям — семейного уюта и мирного будущего.

Отметим, что в прошлом году Валерий Маркус сообщил, что отпраздновал свадьбу, хотя официально женился ещё в 2023 году. Торжество супруги отложили из-за войны, а сам военный тогда с юмором отметил, что во время отпуска принял участие в своей свадьбе спустя три года брака. Личную жизнь Маркус почти не комментирует и не показывает лицо жены. Защитник прошел службу еще во времена АТО, а после начала полномасштабной войны вновь вступил в ряды ВСУ, в частности был старшим сержантом 47-й отдельной механизированной бригады «Магура».

Напомним, что недавно звезда «Игры престолов» Тоби Себастьян впервые стал отцом и показал первые фото новорожденного малыша.

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