Военные в Кременчуге довели Настю Каменских до слез: "Прекратите так делать"

Певица Настя Каменских растрогала поклонников видео, где украинские защитники начали с себя срывать шевроны и отдавать ей.

Артистка вспомнила свою недавнюю поездку в Кременчуг, куда приехала, чтобы привезти необходимые вещи защитникам, которые проходят реабилитацию и находятся на лечении в госпитале.

Во время общения с Каменских наши военные начали снимать с себя шевроны и передавать их певице. Это очень растрогало артистку и она не смогла сдержать слез.

Настя Каменских показала особый подарок, который ей сделали наши защитники

"Это был по-настоящему особый момент. Каждый шеврон на моей одежде стал напоминанием о том, что нет ничего важнее нашего единства и поддержки друг друга. Теперь это мой оберег, который дарит силы и мотивирует продолжать свое дело", – прокомментировала Настя.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, несколько месяцев назад Настя Каменских была в благотворительном туре "Я – Україна". Вскоре артистка ошеломила суммой, которую собрала в помощь ВСУ во время своих концертов.

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