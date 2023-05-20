Военные высмеяли Виктора Павлика со спецпропуском, проехав по Южному мосту: "Не каждому это доступно"

Скандал вокруг певца Виктора Павлика и его жены Екатерины Репяховой по поводу спецпропуска вдохновил многих юзеров на мемы и шутки.

К троллингу исполнителя присоединились и украинские защитники. Так, военные высмеяли Павлика с его спецпропуском, и сняли видео, когда ехали по Южному мосту:

"Эй, Павлик, видишь? Едем по Южному мосту. Не каждому это доступно. Едем, кстати, без пропуска. Правда, на "Хамме" и в Бахмут. Но ничего", — говорит в видео защитник и смеется.

Скандал с Виктором Павликом и спецпропуском – что известно

Певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова попали в громкий скандал четыре дня назад. Тогда супруги ехали по Южному мосту в Киеве, который во время войны является стратегическим объектом и закрыт для обычного транспорта. В этот момент Репяхова снимала видео, которое запостила в сторис своей страницы в Instagram. В ролике Екатерина похвасталась, что муж везет ее по Южному мосту и "это удовольствие не для всех". Также в этом скандальном видео Павлик показал спецпропуск, который позволил ему ехать по стратегическому объекту во время войны. В видео певец заявил, что этот пропуск – его подарок жене.

Поняв масштаб скандала, Репяхова поторопилась удалить видео из Сети. Также Екатерина оправдалась за ролик и сказала, что "неудачно пошутила". Вскоре к Виктору Павлику наведалась полиция, которая провела с певцом воспитательную беседу, а также изъяла спецпропуск.

Жена Виктора Павлика похвасталась, как со спецпропуском по Южному мосту в Киеве каталась

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