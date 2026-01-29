Военный и поэт Павел Вышебаба после развода впервые показал новую возлюбленную: что известно о романе

Павел Вышебаба

Украинский военнослужащий, поэт и музыкант Павел Вышебаба, который пережил непростой развод в 2022 году, неожиданно для поклонников рассекретил новые отношения.

Избранницу сердца он представил публично — впервые показал совместные фото с возлюбленной. На своей странице в Instagram Павел поделился нежными кадрами с романтической фотосессии. Пара позировала вместе, не скрывая чувств. Новой возлюбленной поэта стала Анжелика — девушка, которая называет себя «амбассадоркой украинского села» и «владелицей кошачье-собачьей фермы и четырех коз».

Вышебаба также рассказал поклонникам об истории знакомства, которая больше напоминает сюжет из фильма. По его словам, все началось с легкой, не романтической переписки. Однако со временем между ними возникла более глубокая связь — чувства рождались на расстоянии, еще до первой встречи.

Павел Вышебаба с возлюбленной

Поэт признался, что решающим стал внутренний импульс, который он почувствовал во время отпуска. Вместо привычного маршрута в Киев сердце тянуло его совсем в другую сторону — на хутор к женщине, которую он до того никогда не видел.

«Когда у меня был отпуск, я привычно сел в поезд и ехал в Киев. Необычным было только ощущение — мне туда не надо. Хотя меня ждали близкие люди, друзья, которых я люблю. Но хотелось мне на хутор на другом конце страны к женщине, которую я никогда не видел. Мы вели переписку, даже не романтическую. Поэтому, я походил несколько дней по улицам Киева, как пришелец, что перепутал планеты, купил билет и поехал к ней — Анжелике Кравец. И не ошибся. А потом и она ко мне в прифронтовой город. И взаимно. И несемся», — растрогал поэт.

