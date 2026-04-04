Военный и поэт Павел Вышебаба женится во второй раз: что известно о его невесте

Павел Вышебаба

Украинский военнослужащий, поэт и музыкант Павел Вышебаба сообщил о помолвке со своей возлюбленной Анжеликой.

Радостной новостью он поделился на своей странице в Facebook, показав момент признания на берегу водоема во время заката. На кадрах Павел Вышебаба становится на одно колено с цветами и кольцом и предлагает девушке жениться после трех месяцев отношений. И в ответ слышит желанное «да».

Интересно, что романтический момент случился во время службы Вышебабы на Востоке. Он признался, что свидетелями признания стали его побратимы. Поэт добавил, что решение было быстрым, но уверенным.

«Я стал на колено с кольцом. Не знаю, почему решил, что она скажет „да“, потому что мы знакомы всего три месяца. Бывает, что чувствуешь сильно и насквозь, что это именно твой человек и нет смысла тянуть время. Поэтому когда Анжелика снова приехала ко мне на восток, я среди своих побратимов из минометной батареи „Минотавр“ ей сделал предложение. Парни, кажется, волновались не меньше нас», — растрогал Павел.

Павел Вышебаба с невестой

В то же время Вышебаба рассказал свою историю любви с Анжеликой. Он признался, что все случилось довольно неожиданно. В частности, началось с переписки на тему животных. Затем звезда со службы отправился к возлюбленной на далекий хутор, где она занималась рядом животных. Несмотря на сложную и длительную дорогу, им удалось встретиться и узнать друг друга глубже.

«Еще недавно я сидел в подвале под Покровском куда к нам зашла кошка, которую я решил назвать в честь козы Аляски и написал Анжелике об этом. Так и завязался диалог. Анжелика пять лет жила на хуторе в Тернопольской области одна. Ну как сама… С ней жили 12 котов, семь собак, четыре козы и девять куриц, за которыми она ухаживала. Это было самое сложное свидание в жизни», — вспомнил знаменитость.

После отпуска пара осознала, что их чувства несколько больше, чем просто дружба. С тех пор роман начал набирать обороты. По словам Вышебабы, Анжелика всегда была на связи и наведывалась к нему в прифронтовой город. Поэтому во время одного из таких визитов поэт принял решение сделать предложение. В свою очередь Анжелика поделилась, что здесь главное не количество месяцев в отношениях, а «уверенность, что вы хотите идти вместе».

Павел Вышебаба показал подготовку к предложению

К слову, для Павла Вышебабы это будет второй брак. Ранее, в 2015 году, он был женат на журналистке из Мариуполя Инне Тесленко. К слову, их свадьба тогда стала первой в Украине, оформленной онлайн-заявкой в ЗАГСе. В 2016 году у супругов родилась дочь Зореслава. Однако в 2022 году супруги развелись. Сначала бывшие скрывали причины разрыва, но со временем Инна публично намекнула на измены экс-супруга. В ответ военный отрицал такие обвинения и отметил, что в новые отношения вступал уже после развода.