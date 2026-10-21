Военный Миша Крупин заинтриговал возвращением "Коррупции": группа выпустила провокативный ролик

Миша Крупин / © instagram.com/mishakrupin1

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Украинский певец и военнослужащий Миша Крупин заинтриговал поклонников возможным возвращением группы «Корупція».

Артист воссоединился с лейблом Papa Music и вместе с командой выпустил загадочный тизер, спровоцировавший такие обсуждения в Сети.

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Кинематографический ролик отличается хмурой атмосферой, напряженным сюжетом и символическими образами. В кадре появляются власть, деньги, погоня и светская дорожка — элементы, которые наталкивают на разные интерпретации увиденного.

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«Когда-то мы верили, что ее можно победить. Мы боролись, разоблачали, ломали системы и однажды… Нам показалось, что ее больше нет, но мы ошибались. Потому что Коррупция никогда не умирает, она просто ждет возвращения. Единственная коррупция, имеющая право на существование», — говорится в тизере.

Видео поднимает общественно важные темы и одновременно напоминает криминальный триллер со скрытыми смыслами. Однако поклонники Миши Крупина увидели в нем прежде намек на музыкальный камбэк группы «Корупція».

Пока остается загадкой, означает ли тизер воссоединения коллектива в бывшем составе, ожидают ли слушателей перемены и новые участники. В то же время поклонники надеются, что интрига завершится выходом новой музыки, по которой они успели соскучиться.

К слову, «Корупція» — украинская группа, известная композициями «Я знову в Харкові», «Фам фаталь», «Скрипочка» и «До краю світу». Музыку коллектива часто относят к неошансону, но сам Миша Крупин не привязывает творчество к одному жанру. По его словам, в песнях совмещаются блюз, свинг и джаз.

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К слову, сейчас Миша Крупин служит в рядах Вооруженных сил Украины — в 413 отдельном полку беспилотных систем «Рейд».

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