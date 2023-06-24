Военный мятеж в РФ: Остапчук, Астафьева и другие звезды с юмором реагируют на восстание Пригожина

Военный мятеж наемников ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина привлек внимание не только россиян, но и украинцев.

Знаменитости внимательно следят за тем, как в стране-агрессорке разворачивается настоящая гражданская война, и, конечно, не упускают возможности высказаться на этот счет. Так, Владимир Остапчук, Даша Астафьева, Владимир Дантес и другие звезды с юмором и шутками прокомментировали мятеж в РФ.

Даша Астафьева

Певица пошутила в своем Twitter, что даже после начала военного переворота в стране, россияне побоятся выходить на улицы и высказывать свое мнение.

Ну шо, може хоть зараз вийдуть на мітинг..

Хагагаггах, Нєт канешно, сплять всі. Але нажаль, поки не вічним сном) — Дарія Астаф‘єва (@DariiaAstafieva) June 23, 2023

Владимир Дантес

А вот Дантес наоборот в шутку посоветовал гражданам РФ и так называемым "хорошим русским" не реагировать на события, ведь это всего на всего "пропаганда", о которой так часто пишут в росЗМП.

Ну и конечно, "напомнил" россиянам, что это они все "воюют с НАТО".

Головне памʼятати - це не громадянська війна в россіі.



Це все ще війна з НАТО — Dantes Volodymyr (@DantesVo) June 24, 2023

Владимир Остапчук

Шоумен тоже не мог обойтись без троллинга "второй армии мира", как себя называют оккупанты.

"Армия росососии начала мощное наступление и очень быстро продвигается... Но есть один нюанс", — пошутил Остапчук.

Наталья Могилевская

Могилевская поделилась на своей странице в соцсетях забавным фото, на котором показала свою приятно удивленную реакцию на события.

"Мое лицо, когда читаю новости из болот! Всю ночь не спала от радостного возбуждения", – подписала кадр певица.

Эктор Хименес-Браво

Известный повар показал кадр, который мечтают увидеть миллионы украинцев – диктатора Путина в кандалах.

"Немножко визуализации", — подписал отредактированное фото Эктор.

Маша Ефросинина

А вот телеведущая, хоть и обрадовалась тому, что в стране врага начался мятеж, однако все равно с сомнением отнеслась к честности россиян.

"Я настолько не верю россиянам, что мозг долбит, что это какой-то специальный спектакль для нас… Но спать не получается", — написала Маша.

Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" посоветовал украинцам не искать "многоходовку" в действиях россиян, ведь они на самом деле не могут похвастаться такими интеллектуальными способностями.

"Не ищите ИПСО. Просто примите наконец: они такие и есть. Тупые, нарванные и прямые как доска. И всегда были. Когда шли на Киев за три дня, когда взрывали дамбу. Нет там ни стратегии, ни тактик. И там сейчас происходит именно то, что вы видите – гражданская война", — написал Тополя.

Военный мятеж Пригожина в России – что известно

Как стало известно, в ночь на 24 июня боевики ПИК "Вагнер" объявили поход "за головами" военного руководства РФ. Под руководством Евгения Пригожина вооруженные "вагнеровцы" активно продвигаются в Москву, чтобы устроить там переворот.

Тем временем Путин выступил с обращением, в котором назвал Пригожина и поддерживающих его предателями страны. В российских городах сейчас разворачивают контртеррористическую операцию и активно готовятся к наступлению. По данным росСМИ, в столице РФ уже роют окопы и проверяют укрытия.

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