Военный Ярмак вернулся на сцену и признался, где сейчас служит и какие обязанности выполняет

Ярмак / © instagram.com/yarmak_music

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Украинский рэпер Ярмак, который с начала большой войны добровольно стал в ряды ВСУ, официально вернулся к выступлениям на сцене — это произошло на Atlas Festival в Киеве.

Во время пресс-конференции артист рассказал о своей службе, достижениях подразделения и цели своего возвращения к музыке. Как пишет "24 Канал", рэпер сейчас командует боевым технологическим подразделением DARKNODE в составе 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ. Его команда занимается перехватом вражеских дронов и техническим обеспечением аэроразведки. По словам Ярмака, DARKNODE уже четыре месяца подряд признается лучшим подразделением в своем направлении среди всех частей Сил обороны Украины.

"Мы уже четвертый месяц являемся лучшим подразделением по перехвату воздушных целей среди всех подразделений Сил обороны Украины. Мы хорошо разбираемся в этом и четко осознаем, какая сейчас ситуация. Она на самом деле достаточно сложная не только в Украине — это вызов не только для нас, но и для всего мира", — подчеркнул артист.

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Ярмак

В то же время Ярмак продолжает творить, ведь считает это тоже не менее важным. По его словам, музыка и национальная идентичность играют ключевую роль в формировании устойчивости общества.

"Наша молодежь до сих пор слушает много российского контента. Это свидетельствует о серьезном пробеле в культуре, который нужно срочно заполнять. Я не мог стоять в стороне", — пояснил музыкант.

Поэтому его выступление на Atlas Festival выполняло сразу три миссии. Первая — сбор средств на нужды ВСУ. Вторая — привлечение инженеров, IT-специалистов и технологов к созданию новой украинской архитектуры противовоздушной обороны. Третья — моральная поддержка граждан и возвращение веры в победу.

Напомним, недавно певец Олег Винник высказался о своей гражданской позиции и помогает ли Украине.

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