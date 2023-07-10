Вокалист группы Pentatonix Скотт Хоинг сыграл роскошную свадьбу со своим партнером

До свадьбы пара находилась в отношениях шесть лет.

Вокалист американской группы Pentatonix, певец Скотт Хоинг заключил брак со своим партнером Марком Манио.

Парочка находилась в отношениях шесть лет и решилась начать новую страницу их совместной жизни. Свадьбу Скотт и Марк сыграли в Санта-Барбаре, Калифорния.

"Я чувствую, что весь наш жизненный опыт и выбор, взлеты и падения привели нас друг к другу, и это момент, когда люди, которых мы любим больше всего, видят, какой огромный мы делаем шаг вперед. Я понял, что Марк – мужчина моей мечты, и я искренне чувствую себя самым счастливым человеком на земле", — поделился Хоинг, пишет People.

Торжественная церемония прошла в светлых цветах. Пара обменялась свадебными обетами на берегу моря рядом с аркой, украшенной цветами. Скотт и Марк выбрали для свадьбы белые смокинги.

Кстати, банкетный зал был уже в темных оттенках. Правда, вокруг тоже было много цветов белого цвета.

В настоящее время супруги готовятся к медовому месяцу, который влюбленные проведут в Мексике.

Напомним, ранее украинский бизнесмен Андрей Хветкевич заключил брак со своим партнером. Супруги после свадьбы переехали в роскошную квартиру в Хьюстоне. Родителями пока влюбленные не спешат становиться. Ранее Хветкевич рассказывал, что ему мешает стать отцом.

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