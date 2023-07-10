Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вокалист группы Pentatonix Скотт Хоинг сыграл роскошную свадьбу со своим партнером

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
435
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вокалист группы Pentatonix Скотт Хоинг сыграл роскошную свадьбу со своим партнером

Скотт Хоинг со своим мужем / Фото: instagram.com/scotthoying

До свадьбы пара находилась в отношениях шесть лет.

Вокалист американской группы Pentatonix, певец Скотт Хоинг заключил брак со своим партнером Марком Манио.

Парочка находилась в отношениях шесть лет и решилась начать новую страницу их совместной жизни. Свадьбу Скотт и Марк сыграли в Санта-Барбаре, Калифорния.

"Я чувствую, что весь наш жизненный опыт и выбор, взлеты и падения привели нас друг к другу, и это момент, когда люди, которых мы любим больше всего, видят, какой огромный мы делаем шаг вперед. Я понял, что Марк – мужчина моей мечты, и я искренне чувствую себя самым счастливым человеком на земле", — поделился Хоинг, пишет People.

Торжественная церемония прошла в светлых цветах. Пара обменялась свадебными обетами на берегу моря рядом с аркой, украшенной цветами. Скотт и Марк выбрали для свадьбы белые смокинги.

Кстати, банкетный зал был уже в темных оттенках. Правда, вокруг тоже было много цветов белого цвета.

В настоящее время супруги готовятся к медовому месяцу, который влюбленные проведут в Мексике.

Напомним, ранее украинский бизнесмен Андрей Хветкевич заключил брак со своим партнером. Супруги после свадьбы переехали в роскошную квартиру в Хьюстоне. Родителями пока влюбленные не спешат становиться. Ранее Хветкевич рассказывал, что ему мешает стать отцом.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
435
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация