Вокалистка из Кипра в эфире "Голосу країни-12" пожаловалась на пророссийские митинги за границей

Шестой эфир "Голосу країни-12" не только познакомил зрителей из новости участниками, но и показал их истории войны.

Некоторые вокалисты приехали покорять сцену вокального шоу из-за границы, как это сделала 23-летняя киевлянка Евгения Тананаева, которая уже некоторое время живет на Кипре.

Полномасштабная война в Украине застала девушку за границей и даже там Евгения стала помогать родной стране. Но как рассказала участница, на Кипре ей пришлось столкнуться с гражданами РФ, активно поддерживающими убийства украинцев.

"На Кипре проживает очень большое количество россиян и это самый отвратительный факт, потому что большинство из них поддерживает войну. Уже несколько раз они здесь выходили на митинги со слоганами "Россия, спаси мир!" и "Россия, скажи правду!". Правда, выходят они вместе с полицией. То есть они эту ложь, эту пропаганду разносят по всему миру", — рассказала Евгения.

В свою очередь, по словам участницы, украинцы и там продолжают противостоять россиянам и проводят демонстрации в поддержку ВСУ.

"Цель всех украинцев за границей – донести правду, донести иностранцам, что Россия – страна-агрессор и страна-террорист, которая убивает людей просто за то, что они украинцы. Люди должны понимать, что Украина защищает сейчас не только свои границы, но и защищает границы абсолютно всех европейских стран", — отметила Евгения.

Кстати, во время своего выступления на слепых прослушиваниях, снятых еще до полномасштабной войны в Украине, девушка исполнила украиноязычную песню "Мама" Ирины Швайдак. Своим исполнением Евгения ошеломила сразу трех судей. После долгих раздумий своим тренером в проекте "Голос країни-12" 23-летняя участница избрала Дорофееву.

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