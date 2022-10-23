"Вокальные бои" на "Голосі країни-12" теперь состоятся по новым правилам

В это воскресенье начался новый этап в проекте "Голос країни-12" — "вокальные бои". В течение следующих эфиров участники будут петь в дуэтах, а тренеры выберут сильнейшего вокалиста. Однако в этом сезоне правила несколько изменились.

Теперь каждый наставник один раз на весь сезон имеет право спасти участника из своей же команды, если его не "украдет" другой тренер.

Артист или артистка будут находиться в команде своего тренера, пока он не "украдет" другого вокалиста.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

А вот тренеры команды "Второго шанса", Андрей Мацола и Александра Зарицкая, имеют право взять к себе в команду только двух участников, которых не выберут другие тренеры.

Также напомним, что в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, внеся любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

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