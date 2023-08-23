Вокруг фестиваля в Польше разразился скандал из-за спонсоров-росиян: "Океан Эльзы" и другие отказались от участия

Вокруг музыкального фестиваля Easy Busy Fest, который должен был состояться 26 августа в столице Польши Варшаве в поддержку Украины, разразился скандал.

Выяснилось, что к организации мероприятия причастны россияне. На этот скандальный нюанс указала лидер украинской диаспоры в Польше Наталья Панченко. На странице в Facebook она написала, что спонсорами этого фестиваля стали граждане страны-террористки россии:

"Потом мне стало интересно кто же организовывает этот фестиваль, я пролистала дальше и обалдела. Потому что информации об организаторе фестиваля на сайте вообще не нашла, а спонсоры этого мероприятия – MixMerkt и Monolith. Эти оба бренда принадлежат к одним владельцам. Выходцам из россии и, кажется, Казахстана, которые зарегистрировали бизнес в Германии и известным тем, что имеют в Европе сеть "Russian shops", которая в этом году заходит в Польшу", – написала Панченко.

Лидер украинской диаспоры в Польше рассказала о причастности россиян к мероприятию / Фото: facebook.com/nataszita

Отметим, что в лайнапе этого фестиваля были указаны многие украинские звезды, в частности группы "Океан Эльзы", The Hardkiss, шоумен Владимир Дантес, рэпер YAKTAK, реперша alyona alyona. Они, в свою очередь, отметили, что не знали о причастности к фестивалю россиян. Наконец, артисты начали массово отказываться от участия в мероприятии.

Владимир Дантес отказался от участия в фестивале Easy Busy Fest / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

The Hardkiss отказался от участия в фестивале Easy Busy Fest / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Океан Эльзы" отказался от участия в фестивале Easy Busy Fest / Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

Впоследствии на официальной странице фестиваля в Instagram появилось обращение от организаторов мероприятия. В нем указано, что фестиваль отменили, а организаторы приносят извинения украинским артистам из-за того, что внимательно не проверили происхождение всех, кто был причастен к мероприятию.

Организаторы Easy Busy Fest об отмене фестиваля / Фото: instagram.com/easybusyfest

Напомним, месяц назад певец Макс Барских отказался от своего выступления на фестивале Summer Fest в Кишиневе. Причиной отказа артиста стало то, что он не захотел выходить на одну сцену с певцом Валерием Меладзе, до сих пор не определившимся со своей позицией по войне в Украине.

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