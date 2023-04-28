Вокруг нового клипа Тины Кароль разгорелся скандал: россияне имеют отношение к съемкам видео

Сегодня, 28 апреля, украинская певица Тина Кароль представила клип на авторский украинско-английский трек "Honey & Мед".

Впрочем, вокруг новой работы исполнительницы уже успел разгореться скандал. Как выяснилось, среди съемочной группы было по меньшей мере трое россиян. Как пишет Telegram-канал "Культурная прачечная", в своем Instagram Кароль даже отмечала этих людей в посте. Впрочем, вскоре удалила отметку.

Также позже в Telegram-канале звезды появилось видеообращение Кароль, в котором артистка объяснила, как случилось, что к съемкам ее клипа имеют отношение россияне.

По словам певицы, клип она заказывала у украинского режиссера Генри Липатова, у которого есть своя компания Beverly.films в Америке. И Кароль не знала, что в этой компании работают россияне:

"Над клипом работает команда, к которой у меня вовлеченности, как у артиста, вообще нет. Всех этих людей я не знаю и никогда с ними не виделась. Спасибо всем, кто показал мне сегодня, что люди, которые были причастны к этой работе через компанию Beverly.films, оказались или с российским гражданством, или как… сейчас я буду разбираться. Мне так же неприятно", — сказала Кароль.

Исполнительница подчеркнула, что она на культурном и информационном фронте находится с 2014 года и "никакого предательства нет". Кроме того, Кароль пообещала, что вскоре появится извинения от режиссера Генри Липатова и его компании.

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