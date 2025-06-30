Волканов прокомментировал слухи о своей женитьбе и рассказал о пополнении в семье

Дмитрий Волканов

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Популярный певец Дмитрий Волканов рассказал о личной жизни и как будет праздновать 24-летие.

Молодой исполнитель Дмитрий Волканов продолжает свой тур по украинским городам, а его последний клип на песню "Я одружуся, мама" уже три недели не покидает рейтинг ТОП-50 самых популярных музыкальных видео YouTube. На наш вопрос, является ли этот клип прямым намеком на то, что сам Волканов планирует в скором времени официально оформить свои отношения с любимой Натальей, с которой уже вместе более трех лет артист ответил за кулисами концерта YouTube-шоу "Музрум".

"Даже если я вздумаю жениться, это совершенно не повод для волнения. Я же не волнуюсь, когда мои поклонницы замуж выходят. И они пусть не волнуются, когда я буду жениться. Хотя это никоим образом и не намек. Просто реально в моей жизни у многих друзей-сверстников всегда возникает вопрос в семьях, когда мы будем уже гулять на твоей свадьбе. Это вопрос номер один. Мне просто захотелось высказаться на эту тему. А еще я очень хотел снять мою маму в этом клипе", – рассказал ТСН.ua Дмитрий.

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Кстати, недавно Волканов поделился в Сети приятной новостью. В его семье произошло пополнение – он вместе с любимой завели собачку породы померанский шпиц. Девочку назвали Моникой. В видео певец называет животное "папиной дочкой" и искренне демонстрирует свои чувства к ней.

Дмитрий Волканов вместе с любимой Натальей и "дочкой" Моникой

Также мы не могли не спросить певца, как он планирует отпраздновать свое 24-летие. Напомним, свой день рождения Дмитрий Волканов отметит 6 июля.

"С прошлого года у меня сложилась традиция - праздновать день рождения на сцене в Одессе. И, дай Бог, так будет всегда. Единственное исключение я смогу сделать, наверное, когда освободят мой родной Бердянск. Тогда я отпраздную свой день рождения на берегу моря там. А пока я планирую в этот день выступить на сцене легендарного одесского театра, после чего снять с друзьями домик и пару дней там отдохнуть. Кстати, в прошлом году я в 5 утра забежал в море с бутылкой шампанского. В этом году хочу это повторить", - говорит певец.