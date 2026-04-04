Волканов впервые прокомментировал, как его с командой остановили работники ТЦК: "Были проверки"

Дмитрий Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Украинский певец Дмитрий Волканов впервые прокомментировал инцидент в Хмельницком, где его команду недавно остановили представители ТЦК.

По словам исполнителя, такие проверки для них — не единичный случай. На проекте "Наодинці з Гламуром" артист рассказал, что из-за активной гастрольной деятельности и благотворительных концертов его коллектив часто проверяют в разных регионах Украины. При этом все документы у участников команды — в полном порядке.

«У нас были сумасшедшие проверки, будто мы какие-то преступники. Почти в каждой области. И иногда сотрудники ТЦК общаются с артистами так, что мне кажется, что я нарушаю закон. При том, что я говорю: „Извините, господа, мне 24 года“. Моя команда абсолютно подготовлена, имеет все документы. Все легально. Никто же не будет лишний раз ехать рисковать», — рассказал артист в разговоре с Анной Севастьяновой.

В то же время певец подчеркнул, что в подобных ситуациях старается сохранять спокойствие и не вступать в конфликты. По его словам, они всегда вежливо объясняют цель поездок и открыто общаются с представителями ТЦК.

«Я не конфликтный человек. Мы всегда здороваемся и говорим, что даем благотворительный концерт. Они хотели и пытались (мобилизовать на месте — прим. ред.), но не смогли, потому что у всех все хорошо с документами», — добавил Дмитрий.

