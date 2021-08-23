Волонтер о том, как выглядела МакSим после комы: "Сильно похудела и почернела кожа"

Сейчас звезда восстанавливается после болезни.

Волонтер Леонид, который ухаживал за певицей МакSим после комы, рассказал, как выглядела исполнительница в первые дни после того, как пришла в себя.

По его словам, он не сразу узнал исполнительницу, ведь в больнице она была записана под настоящим именем и фамилией, пишет starhit.

"Она была истощена и слаба: будто человек работал на каменоломне последние годы. Там, где ставили капельницы, все было перевязано, забинтовано, места ввода инъекций зафиксированы, чтобы каждый раз не делать новые дыры. Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как почернела, в пятнах. Ну и, конечно, она очень похудела", — рассказал мужчина.

Также Леонид сообщил, что волонтеры помогали артистке снова учиться сидеть и ходить, так как из-за длительного отсутствия движения мышцы атрофировались.

"Мы договорились, что попробуем ходить: я должен был подстраховать, если она начнет терять равновесие. Марина была не в состоянии оценить, сможет ли она встать на ноги. Поэтому попросила быть рядом. Когда человек месяцами лежит, мышцы отвыкают от нагрузки. Первый раз мы пришли к двери, потом даже прошлись по коридору. Шла она настороженно и быстро теряла силы", — вспомнил волонтер.

Напомним, недавно певицу МакSим, которая почти несколько месяцев пробыла в коме, выписали из больницы. Находиться в клинике для артистки больше не было необходимости, поэтому курс реабилитации она продолжает дома.

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