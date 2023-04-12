Волонтер шокировал видом могилы Григория Чапкиса: заброшенная и необлагороженная

В Сети показали, как выглядит могила легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса.

Видео в своем TikTok обнародовал волонтер Максим Левченко. На днях он побывал на могиле Григория Николаевича на Байковом кладбище в Киеве и был ошеломлен тем, в каком состоянии она находится.

Легенды украинского танца не стало почти два года назад, однако, на его могиле до сих пор не установили памятник и там лежат засохшие цветы:

"Очень горько и досадно смотреть на могилу Григория Николаевича Чапкиса. Уже прошло два года. Но почему-то его жена, которую он в наших личных разговорах называл диамантиком, его сын из Америки не додумались еще пока не то, что поставить памятник, а хотя бы ее облагородить", — говорит в видео Левченко.

Отметим, что Григорий Чапкис скончался 13 июня 2021 года. Его похоронили на Байковом кладбище. До последних дней жизни маэстро рядом с ним была его любимая жена Мила, на которой он женился в 2020 году. Женщина предпочитала оставаться в тени и не желала публичности. О жене Чапкиса известно, что она бизнесвумэн и управляет магазинами украшений. Возлюбленная была младше Григория Николаевича на 52 года.

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