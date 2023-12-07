Волошин гневно разнес Ефросинину, которая пристыдила Тринчер за покупку дорогого авто во время войны

Бывший муж певицы Анны Тринчер – блогер и бизнесмен Александр Волошин – резко разнес Машу Ефросинину.

В частности, причиной такой реакции Волошина стало то, что ведущая на интервью раскритиковала исполнительницу за покупку новенького Porsche во время войны. Ефросинина упрекнула певицу, что та хвасталась дорогим подарком от мужа, тогда как из-за полномасштабной войны многие страдают.

"Странные были ощущения, что вы как из космоса. Здесь у нас сирены, все взрывается…И тут Porsche…Это не запрещено, вы зарабатываете…Тебе не кажется, что это слишком, как для показательности? Это делает больно тем людям, у которых нечего есть…Таких людей очень много. Нет обезболивающих в больницах, Аня! Обезболивающих нет у людей, которым вживую отрезали конечности... Дети спят в подвалах... Такая сейчас жизнь", - пристыдила Тринчер ведущая.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Однако бывшего мужа артистки возмутили такие высказывания Ефросининой. Волошин вступился за Тринчер и обвинил ведущую в двойных стандартах. Дело в том, что Ефросинина критиковала певицу за показ "красивой жизни" во время войны, тем временем сама пришла на интервью в драгоценных украшениях, стоимость которых составляет тысячи евро.

"Один момент, когда об этом может рассказывать человек, который сейчас находится на фронте или отдает все свои деньги на благотворительность. Но когда это делает Маша Ефросинина, которая в выпуске с Аней сидит в колье за 50 тысяч гривен и браслетах Cartier, которые стоят тысячи долларов. Если у тебя такая позиция, то зачем одевать на интервью Cartier. Это просто верх лицемерия", — возмутился блогер.

Экс-муж Тринчер гневно высказался о Ефросининой, которая раскритиковала певицу за покупку Porsche

Напомним, на этом же интервью Анна Тринчер прокомментировала развод с Александром Волошиным. Певица рассказала о психическом расстройстве бывшего мужа, который негативно повлиял на их отношения.

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