Волошин после развода с Анной Тринчер впервые заговорил об отношениях с другими девушками

Украинский блогер Александр Волошин впервые после развода с певицей Анной Тринчер заговорил об отношениях с другими девушками.

Звезда Сети не стал скрывать, что пытался построить хотя бы дружеские взаимоотношения с другими. Однако, по словам блогера, он еще не встретил той самой. Волошин признался, что после развода с Тринчер общался с другими девушками, но они ему показались "немного тупыми".

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Я считаю Аню очень мудрой девушкой, потому что я после развода общался с некоторыми девушками и понял, что, простите, они немного тупые. Не все девушки! Не все, вообще не все! Но те, с которыми я пообщался, ну так получилось … Пацаны тоже есть тупые! Тупее, чем девушки", — рассказал блогер в эфире "Нашего радио".

Также Волошин добавил, что после развода охотно бы продолжил общение с Анной Тринчер, если она этого захочет. Знаменитость говорит, что его бывшая очень мудрая девушка, с которой он хотел бы поддерживать связь.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я считаю Аню очень мудрой девушкой, с которой я хотел бы дальше общаться и поддерживать связь. Если она захочет, то я с большим удовольствием", — добавил блогер.

Напомним, недавно Александр Волошин высказал свое мнение по поводу мобилизации инфлюэнсеров. Блогер заявил, что он против этого, и объяснил свою позицию.

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