Волошин публично обратился к Рамине после того, как она раскрыла схему его бегства: "Наврала"

Украинский блогер Александр Волошин, который недавно сообщил о своем выезде из Украины, отреагировал на видео интервьюера и блогерши Рамины Эсхакзай, где она разоблачила схему его бегства.

По словам Волошина, он посмотрел расследование журналистки и теперь имеет ряд претензий к профессиональности Эсхакзай. В частности, обвинил ее во лжи, вырывании фраз из контекста и отсутствии доказательств. Более того, скандальный блогер уже пообещал юзерам показать Рамину со своей стороны.

"Я тоже посмотрел. Очень классный видос, но, к сожалению, много где запуталась, повырывала фраз из контекста и так много наврала, что мне совсем неловко стало. Как так журналист и не проверяет факты, о которых заявляет на всю Украину. Я вот скоро кое-что тоже подготовлю, только снова по фактам, а не "ой, а он сказал, ой, поверьте мне, ой, он вывез машины…" Ноль доказательств, ноль фактов. Какие-то переписки с никому неизвестными людьми. Куча непроверенной информации. И очень бесит, что люди снова на это ведутся. Я в *х*и", - написал Волошин в фотоблоге.

Александр Волошин о Рамине Эсхакзай / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

К тому же блогер выразил свое возмущение в сторону журналистки, ведь, по его мнению, она навредила его семье. В частности, Волошин вспомнил откровенное интервью у Рамины, которое она у него взяла в мае этого года, и объяснил, как интервьюер повлияла на его маму и брата.

"Очень хочется забыть об этом дерьме, но мне с*ка постоянно приходится туда возвращаться... Устал. Есть желание просто съ*б*ть с медийки, потому что я уже не чувствую себя счастливым. То, какие здесь грязные игры несутся, какой здесь *б*ный бал "лицемерия" – вы себе не представляете. Человек приезжает ко мне домой, доводит мою маму до слез, заставляет брата передумать и вместо того, чтобы стать блогером и ехать учиться за границу, убеждает его в том, чтобы он поступал в военное училище, потому что только тогда он будет настоящим парнем. И мой малой, слушая этого человека, передумывает и хочет идти туда только потому, что если он не пойдет туда, то не будет настоящим "пацаном", - высказался блогер.

Александр Волошин о Рамине Эсхакзай / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

В итоге звезда Сети призвал журналистку опубликовать полное интервью с ним без вырезанных фрагментов и попросил ее прислать ему все материалы, которые она собрала в ходе своего расследования.

"Рамина, покажи людям полное интервью. Почему ты вырвала из контекста то, что нужно для тебя и для реализации своей "задачи". Пришли мне все материалы, и я покажу людям настоящую картинку – это будет, по крайней мере, честно. Я же не смогу уже ничего дописать туда, все будет по-настоящему и без вырезанных контекстов. Но ты никогда этого не сделаешь, потому что в этих материалах будет настоящая картина обо мне и о моих ценностях, а это уже не входит в ваши "цели". Работа рассчитана на людей, которые или меня ненавидят, или не понимали, поддерживать меня или ненавидеть. Я вскоре кое-что заброшу, чтобы вы поржали от "профессионализма" журналистки Рамины", - добавил Волошин.

Александр Волошин о Рамине Эсхакзай / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Александр Волошин о Рамине Эсхакзай / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Отметим, Ремина убеждена, что Александр выехал из Украины с помощью коррупции. В частности, стал участником схемы, в которой якобы стал водителем микроавтобуса, имеющего лицензию на пересечение границы. А вскоре, по данным журналистки, блогер вывез из Украины и свои автомобили благодаря семье.

Напомним, недавно волонтер Сергей Притула также резко раскритиковал блогера-беглеца Александра Волошина и объяснил свою позицию.

Читайте также: