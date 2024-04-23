Волошин рассекретил, что случилось с подаренным Анне Тринчер элитным авто за 70 тысяч долларов

Блогер признался, у кого после их разрыва осталась машина.

Украинский блогер Александр Волошин рассекретил, что случилось с элитным авто, которое он подарил певице Анне Тринчер.

Звезда Сети сделал роскошный подарок исполнительнице за 70 тысяч долларов, еще когда они состояли в браке. За полгода до их развода Анна Тринчер получила от Волошина новый Porsche Macan. В Instagram у блогера поинтересовались, что же случилось с авто и кому оно принадлежит.

Александр Волошин не стал скрывать и честно признался, что Porsche Macan – это собственность Анны Тринчер. По словам звезды Сети, когда он приобрел автомобиль, то по документам сразу его оформил на певицу.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Так это ее машина, что там решать? Как только купил — я сразу на нее все оформил", — ответил блогер.

Отметим, Александр Волошин и Анна Тринчер состояли в отношениях более двух лет, из которых год прожили в браке. В конце ноября пара объявила, что разводится. Причиной такого решения стало то, что у блогера начали угасать чувства к певице.

После развода звезда Сети и певица сейчас не находятся в отношениях. Правда, недавно Анна Тринчер удивила пикантным видео, где слилась в страстных поцелуях и объятиях с известным мужчиной.

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