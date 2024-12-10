Волошина неожиданно "похоронили" в Сети: блогер отреагировал на слухи, что его съела акула

В Сети недавно стали распространять фейк о якобы смерти блоггера Александра Волошина.

Так, неизвестные в YouTube распространили видео, смонтированное с архивных фото и видео Волошина. В ходе озвучивания кадров они заявили, что блогер Волошин "трагически погиб в Таиланде". Будто знаменитость в нетрезвом состоянии пошел плавать в океан и утонул. Более того, неизвестные нафантазировали еще и о том, что "его остатки съела акула".

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Волошин после такого известия сразу показался в своем фотоблоге и успокоил фанатов. Опровергая информацию, он заявил, что с ним все хорошо. В свою очередь блогер со смехом прокомментировал выдумку. Александр говорит, что видит в этом манипуляцию. По мнению знаменитости, это имело цель высмеять его выезд из Украины во время войны.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Я жив. Представьте, в это кто-то верит. И в любом случае это было сделано специально, типа я погиб не на войне, а в Таиланде. Чтобы с меня ржали", — высказался Волошин.

Напомним, блогер Александр Волошин уехал из Украины в этом году. Об этом он сообщил летом. Впрочем, недавно просто из-за границы он сделал своему отчиму дорогой подарок за 3 млн грн. Звезда Сети показала реакцию своей семьи в Украине на сюрприз и довел до слез.

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