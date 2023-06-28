«Волю в кулак»: премьера сингла Марты Липчей о несокрушимом духе украинского народа

Певица, инициатор тура «Нескорені» Марта Липчей сегодня в День Конституции Украины представила сингл «Свободу в кулак», ставший гимном воли, сплоченности и неустанной борьбы украинского народа!

«Воля в кулак» — это гимн воли, сплоченности и непрекращающейся борьбе, пронизанный несгибаемым духом украинского народа. Он говорит о вере и свободе, силе и непокорности, отражающихся в крепких сжатиях, с которыми украинцы ежедневно выходят на боевую ниву.

Это песня о несокрушимом сопротивлении и стремлении к независимости. Даже в самые темные ночи, когда кажется, что надежда угасает, украинцы не сдаются, они собираются вместе, зажигают огонь свободы в своих сердцах и борются за рассвет.

«Сегодня особый праздник для каждого украинца – День Конституции Украины! С праздником, непокоренные! Именно поэтому 28.06 состоялась особенная для меня премьера сингла «Волю в кулак» – о несокрушимом духе украинского народа. С этой песни начинаю свое выступление в туре «Нескорені» и с первых секунд чувствую сверхмощный энергообмен с залом. Я знаю, что «Волю в кулак» вам отзовется, ведь каждый день мы вместе, рука в руке, стоим друг за друга и боремся за свободу и независимость нашей страны. Победа за нами!», – делится Марта Липчей.

На сингл уже отснят видеоклип, режиссером которого выступил Артур Лерман, известный по своим непревзойденным киношным работам, в частности резонансным фильмам «Область героев» и «Первый код».

"Волю в кулак" войдет в первый EP Марты Липчей. Премьера EP и видеоклипа «Волю в кулак» запланирована на 07.07.23

Сингл уже доступен во всех музыкальных площадках.

Ссылки на музыкальные платформы: https://id.ffm.to/volyu_v_kulak