Войтенко заявил, что актерам из РФ не дадут сниматься в Украине: "Вынесут со съемочной площадки"

Украинский актер больше не хочет сотрудничать с российскими актерами.

Звезда сериалов и участник "Танцев со звездами" Константин Войтенко рассказал, что актеров из России не готовы принимать обратно на украинских площадках.

Актер уверен, что теперь все его коллеги будут против того, чтобы продюсеры приглашали к проектам российских артистов.

"Просто приедут и вынесут со съемочной площадки и продюсера, который пригласит российского актера, и актера. Кто-то позвонит, через три минуты приедут люди, упаковают и отвезут к границе!", — рассказал в ЖВЛ Войтенко.

Чтобы избежать неприятностей, с коллегами Войтенко уже подписал петицию, в которой киносообщество призывает запретить россиянам участие в любых проектах. Обращение к власти уже набрало более 21 тысячи подписей из 25 тысяч необходимых.

Напомним, на днях Константин Войтенко показал редкую фотографию со своей 5-летней дочерью.

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