Возлюбленная 58-летнего Венсана Касселя впервые показала их новорожденного сына

Возлюбленная французского актера и продюсера Венсана Касселя впервые показала их новорожденного сына.

Влюбленные недолго хранили интригу и скрывали мальчика. Ровно через неделю после рождения малыша Каэтано австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста показала его первые фото. В Instagram избранница 58-летнего Венсана Касселя поделилась несколькими снимками с мальчиком. На первом кадре видна только крошечная ручка малыша.

Возлюбленная Венсана Касселя с их сыном / Фото: instagram.com/narahbaptista

На другом снимке уже можно лучше разглядеть Каэтано. В частности, Нара Баптиста показала, как кормила грудью сына.

"Спасибо, сын, спасибо, что выбрал маму, эта любовь во мне не вмещается, а переполняет, плачу и плачу, и плачу. Но это чистая любовь! Ровно неделя, как ты родился", — поделилась эмоциями модель.

Возлюбленная Венсана Касселя с их сыном / Фото: instagram.com/narahbaptista

К слову, хоть влюбленные уже показали малыша, но все же не полностью. Пара пока что скрывает лицо сынишки.

Отметим, у Венсана Касселя и Нары Баптисты родился сын 7 января. Для модели этот ребенок стал первым. Тем временем актер воспитывает двух дочерей от актрисы Моники Беллуччи – 20-летнюю Деву и 14-летнюю Леони. Также в 2019 году модель Тина Кунаки родила от артиста девочку Амазони.

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