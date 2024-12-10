Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Возлюбленная 81-летнего Мика Джаггера впервые за длительное время показала его 8-летнего сына-копию

Возлюбленная 81-летнего Мика Джаггера впервые за длительное время показала его 8-летнего сына-копию

Мик Джаггер и Мелани Хемрик / Фото: Associated Press

Мелани Хемрик поздравила мальчика с важным праздником.

Возлюбленная известного британского музыканта Мика Джаггера – балерина Мелани Хемрик – впервые за длительное время показала их совместного сына.

Избранница артиста опубликовала редкие фото мальчика по случаю важного праздника. К слову, Деверо праздновал день рождения. Мальчику исполнилось 8 лет. Балерина публично поздравила сына с важной датой.

Мелани Хемрик с сыном от Мика Джаггера / © instagram.com/melhamrick
Мелани Хемрик с сыном от Мика Джаггера / Фото: instagram.com/melhamrick

"Один из моих любимых дней года! Деверо восемь лет! Нет слов для того, чтобы описать, какой замечательный, яркий, красивый и добрый Дев", — отметила Мелани.

Мик Джаггер, Мелани Хемрик и их сын / © instagram.com/melhamrick
Мик Джаггер, Мелани Хемрик и их сын / Фото: instagram.com/melhamrick

Также балерина опубликовала их семейные фотографии, на которых показала, как их с Миком Джаггером сын растет и меняется. Тем временем поклонники тоже присоединилась к поздравлениям и обратили внимание, что Деверо – копия своего звездного отца.

Мелани Хемрик с сыном от Мика Джаггера / © instagram.com/melhamrick
Мелани Хемрик с сыном от Мика Джаггера / Фото: instagram.com/melhamrick
  • Он – копия Мика, только маленькая!
  • Поздравляем "маленького Мика" с днем ​​рождения! Как две капли воды похож на отца!
  • С днем ​​рождения, Дев, папин двойник!
Мелани Хемрик с сыном от Мика Джаггера / © instagram.com/melhamrick
Мелани Хемрик с сыном от Мика Джаггера / Фото: instagram.com/melhamrick

Отметим, что Мик Джаггер воспитывает восьмерых детей от пяти разных женщин. Также у музыканта есть пять внуков и правнучка. Самого младшего сына артисту родила балерина Мелани Хемрик. Они не состоят в официальном браке, однако летом 2023 года ходили слухи, что пара обручена.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация