Возлюбленная ALEKSEEV на фоне слухов о его романе с известной блогершей публично обратилась к нему

Певец отмечает свое 31-летие.
Сегодня, 18 мая, украинский певец ALEKSEEV отмечает день рождения.
Так, в фотоблоге артист показался в Харькове и призвал вместо подарков делать донаты на помощь ВСУ. Также артист поделился, что свой 31-й год встречает сольным концертом в несокрушимом городе.
Между тем с особым праздником Никиту в своих сторис поздравила и его возлюбленная-россиянка, певица Ульяна Синецкая. В частности, артистка запостила редкие романтические фото с парнем и их домашним любимцем. Также исполнительница показала архивные кадры ALEKSEEV с детства.
"С Днем рождения, моя душа", - мило обратилась к имениннику избранница.
К слову, недавно ходили слухи о якобы расставании Никиты с Ульяной, ведь его застали с известной блогершей Дашей Кубик на прогулке за ручку. Что ж, похоже у звезды все хорошо в отношениях, хотя публично он нигде не комментировал свою личную жизнь.
Напомним, сегодня, 18 мая, день рождения также отмечает певица Камалия. Исполнительница показалась с экс-мужем Захуром и дочерьми-близнецами в Португалии и рассказала, как она празднует 47-летие.
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