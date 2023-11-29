Возлюбленная Дантеса Даша Кацурина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Девушка певца и ведущего Владимира Дантеса – бизнесвумен Даша Кацурина – откровенно призналась, что заболела.

Грустными новостями избранница исполнителя поделилась в Instagram-stories. Даша призналась, что заболела и чувствует себя плохо. Бизнесвумен очень сильно расстроена из-за болезни. По словам Кацуриной, все ее планы пришлось отменить.

"Я сегодня дома целый день, болею, все зумы (видеоразговоры), встречи кувырком. Настроение – ноль. Не люблю болеть сильно", — призналась Даша.

Сын Даши Кацуриной / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Тем не менее, Кацурин проведет день с детьми. Дочь Александра не пошла в школу, осталась дома и украшала дом к новогодним праздникам. Сын Иван тоже был рядом с мамой.

"Прогуливаем школу, потому что мама заболела", — отметила Даша.

Дочь Даши Кацуриной / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка призналась, что произошло, и назвала диагноз своего недуга.

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