Возлюбленная Дантеса Даша Кацурина призналась, не пожалела ли о своем решении вернуться в Украину

Украинская бизнесвумен и девушка шоумена Владимира Дантеса Даша Кацурина рассказала о том, не пожалела ли о своем переезде из Польши в Украину.

Даша вместе с детьми от экс-брака с Мишей Кацуриным уже более двух месяцев находятся в Украине. Они проживают недалеко от Киева в двухэтажном доме с Владимиром Дантесом. По словам Кацуриной, этот год оказался для нее тяжелым. В частности, ей сложно далось решение о переезде. Впрочем, сейчас она об этом не жалеет. А наоборот отметила, что это сделало ее самой счастливой.

Даша Кацурина / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

"2 месяца и 2 недели как мы вернулись домой и живем только в Киеве. В этом году я приняла невероятное количество трудных и важных решений. Но именно это, по сей день, самое приятное и сделало меня счастливее", - написала бизнесвумен в фотоблоге.

Также в своем Instagram Кацурина залюбовала фотографиями с семьей. В частности, она показала детей и их быт. Среди фотографий можно заметить рождественские подарки и Владимира Дантеса, который нежно обнимает сына Даши Ивана на прогулке зимой.

Даша Кацурина показала подарки / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Сын Даши Кацуриной / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Дочь Даши Кацуриной / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Даша Кацурина показала сына Ивана в объятиях Дантеса / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Ранее поклонники уже имели возможность насладиться семейным контентом. Недавно Даша Кацурина показала романтическое селфи с любимым и рассказала, как они вместе с детьми проводят время.

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