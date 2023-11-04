Возлюбленная Дантеса Даша Кацурина задрала футболку и засветила обнаженный бюст

Девушка певца и ведущего Владимира Дантеса, бизнесвумэн Даша Кацурина рассказала поклонникам о своих процедурах красоты.

На днях Даша, которая сейчас с детьми находится в Киеве, отправилась в салон, где сделала ферментотерапию – чистку лица, обертывание тела и еще несколько процедур. Как призналась Кацурина, она впервые делала такую чистку и осталась ошеломлена результатами:

"Я впервые делала ферментотерапию. Неприятная история. Ну как. Просто что лежишь где-то 30 минут, оно все тебе сдавливает. Но эффект – я в шоке", – поделилась Кацурина.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Также Даша разместила селфи из салона красоты, где предстала в трусах и футболке, которую задрала. Обнаженный бюст, правда, девушка Дантеса прикрыла смайликом. На этом фото Кацурина также порекомендовала своим поклонницам обертывание от стикс.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, что недавно Даша Кацурина и Владимир Дантес переехали в новый загородный дом. На днях Кацурина поделилась с поклонниками фото их нового дома и показала дизайн интерьера. Бизнесвумен также отметила, что из Польши окончательно переехала в Украину.

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