Возлюбленная Дантеса на атмосферных фото показала, как они с детьми украсили новогоднюю елку

Артист вместе с семьей уже подготовил дом к праздникам.

Избранница украинского певца и ведущего Владимира Дантеса показал, как они с детьми украсили новогоднюю елку.

Бизнесвумен Даша Кацурина поделилась, что пообещала дочери Саше, что в этом году они ко Дню святого Николая, который в Украине с 2023 года встречают 6 декабря, подготовятся к праздникам. Свое обещание любимая Дантеса выполнила.

Новогодняя елка Владимира Дантеса / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

В частности, они заказали новогоднюю елку, которая почти доставала к потолку. Праздничное дерево семья украсила яркой гирляндой, а также игрушками. Как отметила Даша Кацурина, дочери очень понравился и процесс подготовки к новогодним праздникам, и результат. Саша сфотографировала елку со всех ракурсов и похвасталась одноклассницам.

"Саша сфотографировала каждый элемент декора и отправила в чат с одноклассницами. Считаю, это успех", – поделилась Даша Кацурина.

Новогодняя елка Владимира Дантеса / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, ранее новогоднюю елку украсила ведущая Лилия Ребрик. Знаменитости в этом помогали сразу три дочери. Ведущая уже похвасталась результатом. К слову, семья знаменитости в этом году украсила елку в розовом стиле.

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