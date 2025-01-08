Возлюбленная Дантеса произвела фурор в Сети откровенными фото в одних лишь колготках и кофточке

Возлюбленная украинского певца и ведущего Владимира Дантеса произвела фурор в Сети откровенными фото.

Бизнесвумен Даша Кацурина опубликовала в своем Instagram довольно провокационные снимки. В частности, избранница исполнителя снялась в профессиональном фотосете, во время которого позировала в офисном кресле. Даша предстала перед камерой в одних лишь колготках и черной кофточке. Образ Кацурина дополнила туфлями, а свои вьющиеся волосы она распустила.

"Настроение 2025 года", — подписала фото бизнесвумен.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес уже отреагировал на откровенные фото своей избранницы в Сети. Исполнитель оценил пост Даши. Артист в комментариях коротко отметил, что его возлюбленная выглядит сексуально.

Также комплименты Даши Кацуриной написали Рамина Эсхакзай, Ирина Монатик и другие.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Отметим, что Владимир Дантес и Даша Кацурина объявили о своих отношениях летом 2022 года. В настоящее время пара проживает вместе в загородном доме под Киевом. Влюбленные также воспитывают детей бизнесвумен от бывшего мужа.

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