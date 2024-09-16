Возлюбленная Дантеса восхитила кадрами, как вдвоем они поднялись на Говерлу: "Очень повезло"

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина поделилась атмосферными кадрами с отдыха вместе с возлюбленным, певцом Владимиром Дантесом наедине.

В своем фотоблоге Даша рассказала о романтическом путешествии с избранником. Бизнесвумен призналась, что три дня они провели в Карпатах, наслаждаясь компанией друг друга. Пара даже показала фотоподтверждение совершенного подъема на гору Говерлу. К тому же Кацурин добавила, что они посетили Косовский базар и наслаждались домиками Карпат, в одном из которых они поселились и развели костер с видом на горы.

"Приехать сюда даже на 3 дня – всегда эффективно для восстановления. Хайкинг, Косовский базар на рассвете, современные, но с уважением к горам, сделанные дома. Нам очень повезло, что у нас есть Карпаты", — написала блогерша.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

В свою очередь Владимир также поделился впечатлениями от похода в горы и признался, что поначалу идея возлюбленной ему не нравилась, но одолев Говерлу, он почувствовал настоящий восторг от такого времяпрепровождения.

"Мы с Дашей случайно поднялись на самую высокую гору страны – Говерлу. Даша любит хайкинг. А я ненавижу ходить. Мы мечтали пойти в легкий поход, переночевать в палатке, сварить кофе под открытым небом… У Даши уже все было: рюкзак, телескопические палки, спальник и посуда. У меня было: желание доехать куда-то и возле машины разбить лагерь, не ходить! Короче, набрав 6 литров воды, с полным набором всего мы двинулись на гору. Через 3 часа мы поднялись. С полными рюкзаками. Никогда не поднимавшись ни на одну гору! Я в шоке! Почему я не делал этого раньше, почему ленился, Даша была права, это – невероятно! Всем очень советую!", - признался артист.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, недавно экс-муж Даши Кацуриной, ресторатор Миша показал их 3-летнего сына с повязкой на лице и признался, почему мальчику пришлось накладывать три шва.

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