Возлюбленная Дмитрия Кулебы в день его 42-летия впервые рассекретила их роман

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля отметил день рождения.

Главе МИД Украины исполнилось 42 года. По этому случаю роман с министром решила рассекретить известная пиарщица, соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая.

Светлана Павелецкая / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

На странице в Instagram Светлана разместила фото, на котором изображены ее ноги и ноги Кулебы. Под фотографией избранница министра оставила трогательные поздравительные слова:

"Ты человек, который изменил мою жизнь, изменил меня и доказал, что такое счастье возможно не только в книгах. Я желаю тебе всегда верить в себя, по крайней мере, на половину так сильно, как я в тебя. Я знаю, что ты невероятный, не представляю как ты все выдерживаешь, но уверена — ты сможешь все, уже смог, и главное, ты будешь счастливым, эту главную задачу я давно приняла к исполнению. Люблю безумно", — написала Павелецкая.

Как пишет Telegram-канал "Культурная Прачечная", о романе Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой стало известно в декабре 2021 года. Тогда в СМИ появились общие кадры влюбленных. Впрочем, в течение двух лет они не афишировали отношения. На тот момент Кулеба еще был официально женат на депутате Киевсовета Евгении Кулебе, от которой имеет двоих детей. В апреле 2022 года Дмитрий и Евгения Кулеба официально развелись.

Светлана Павелецкая / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Светлана Павлецкая имеет сына от предыдущих отношений / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

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