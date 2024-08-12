Возлюбленная Дмитрия Кулебы заговорила о замужестве и какие отношения сложились у политика с ее сыном

Возлюбленная министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы заговорила о браке, а также призналась, какие отношения сложились у ее сына от экс-супруга с политиком.

О личном пиарщица Светлана Павелецкая рассказала в своем Instagram. В частности, у нее поинтересовались, меняет ли что-то штамп в паспорте. Возлюбленная Кулебы, которая уже была замужем, откровенно рассказала, что брак ни на что не влияет. Тем не менее, ей хочется выйти замуж.

"Я, как разведенный человек, знаю, что это ничего не решает. Но иногда просто хочется", — призналась возлюбленная Кулебы.

Пост Светланы Павелецкой / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Также Светлана Павелецкая рассказала, какие отношения сложились у политика с ее сыном от бывшего мужа. Как говорит пиарщица, они и раньше были знакомы и прекрасно ладят между собой.

"Нормально, они же уже были знакомы. Спокойно. У них хорошие, приятельские отношения. Он очень уважает Дмитрия", — говорит Павелецкая.

Светлана Павелецкая с сыном / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Напомним, ранее возлюбленная Дмитрия Кулебы откровенно заговорила о кризисах в их отношениях. Светлана Павелецкая призналась, что иногда между ними возникают недоразумения, однако они умеют их решать.

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